Міжнародні донори готові надати Україні кошти на створення Фонду нацбагатства - заступник голови ФДМУ

В Україні планується створити Фонд національного багатства, який має займатися збитковими державними компаніями, що є суверенними та не підлягають приватизації, кошти на це готові надати міжнародні донори.

Про це розповів заступник голови Фонду державного майна Олександр Федоришин Українському Радіо, передає Укрінформ.

"На створення суверенного Фонду нацбагатства та організацію його діяльності згодні виділити кошти окремі донори, наприклад Суверенний фонд ОАЕ. З ним підписана угода про співпрацю, в межах якої вони виділяють кошти. Тому зараз ми намагаємося побудувати нові архітектуру політики державної власності, змінивши все те, що 30 років не працювало", - пояснив Федоришин.

Він зазначив, що політика держави зараз спрямована на зменшення частки її присутності в економіці. "За нашими підрахунками, на сьогодні у державі є близько 3600 підприємств, на фонд за рішенням уряду передано майже 2400. Ми проводили внутрішній аналіз кожного з цих підприємств і побачили, що переважна більшість - 60% - з числа тих, які нам передані, - це просто порожні компанії", - наголосив заступник голови ФДМУ.

За його словами, Фонд держмайна має на меті провести очищення економіки від цих компаній, оскільки вони генерують мільярд збитків щороку. Такі підприємства можна поділити на три категорії: ті, які потрібно ліквідувати; ті, де ФДМУ проводить роботу з приватизації (їх близько 300); і так звані стратегічні компанії.

"Коли держава ставить запитання, що робити з третіми - стратегічними, чи є держава в цьому випадку ефективним власником, вона бачить, що є в інших країнах. Там же доходять висновків, що треба створювати відповідну структуру, яка і є цим Фондом національного багатства, яка управляє саме стратегічними активами, що ніколи не будуть підлягати ані приватизації, ані ліквідації. Вони залишатимуться в структурі і у власності держави", - пояснив Федоришин.

Він зазначив, що під стратегічними напрямками маються на увазі оборонний, енергетичний та медичний сектори.

Нині, за словами Федоришина, ведеться робота з підготовки закону, який має "на рівні законодавства закріпити, що конкретні підприємства є державними, суверенними і ніхто на них не повинен зазіхати".

Водночас усі суверенні активи, залишаючись у державній власності, мають бути уособлені якимось державним органом. "З нашого боку є пропозиція, що таким органом має бути Фонд держмайна. За нашими напрацюваннями ті суверенні активи, які будуть обліковуватися за Фондом, будуть передані в управління суверенного фонду, який надалі буде створювати субхолдингові компанії", - пояснив заступник голови ФДМУ.

Як повідомлялося, уряд 11 серпня передав єдині майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій (загалом 30 обʼєктів) із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління Фонду державного майна.