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Україна почала виплачувати пенсії за кордоном в іноземній валюті
23:44 18.08.2023 |
Укрпошта почала пересилати пенсії та інші соціальні виплати громадянам України, які вимушено опинилися за кордоном через повномасштабну військову агресію Росії. Компанія розповіла, як скористатися послугою.
Зараз проєкт охоплює пенсіонерів, які вимушено перебувають у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни, зазначається на сайті Укрпошти. Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у Польщі - в злотих).
Для отримання коштів за кордоном потрібно:
1. Подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Є два можливі варіанти:
→ онлайн, зазначити всі необхідні дані;
→ заповнити у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт із приміткою "пенсія переказом" й надіслати на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).
2. Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за межами України, пред'явивши документ, що посвідчує особу.
"Міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява", - наголосила Укрпошта.
Національний банк з 12 серпня дозволив переказ за кордон коштів для виплати пенсій громадянам України. Вона проходитиме у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не довше двох років із дня початку експериментального проєкту.
Українці за кордоном отримуватимуть пенсії та соцвиплати поштовими переказами.
Торік у червні НБУ також дозволив переказувати кошти за кордон для виплат пенсій українцям у межах міжнародних договорів, укладених Україною з іноземними державами.
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