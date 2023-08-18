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Вимога МВФ: Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету

17:15 18.08.2023 |

Економіка, Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №9346-1д повернуто з підписом голови держави 18 серпня.

Парламент ухвалив його у другому читанні 27 липня.

Серед іншого, він передбачає:

* відновлення передбачених статтею 52 Бюджетного кодексу умов внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану;
* необхідність позитивного висновку Мінфіну для внесення змін до закону про державний бюджет;
* відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації);
* відновлення у 2023 році розробки Стратегії управління державним боргом,
* передбачено, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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