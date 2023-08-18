Товарообіг України за сім місяців становив $57,5 мільярда

Товарообіг України за січень-липень 2023 року становив 57,5 млрд дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба.

"Протягом січня - липня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $35,7 млрд, а експортували - на суму $21,8 млрд", - йдеться в повідомленні.

При цьому оподаткований імпорт становив $29,0 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-липніі 2023 року становило 0,46 дол/кг, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Зазначається, найбільше імпортували товарів до України Китай - $5,6 млрд, Польща - $3,8 млрд і Туреччина - $2,8 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі (на $3 млрд), Румунії (на $2,2 млрд), Китаю (на $1,7 млрд).

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2023 року товарів 66% склали такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $10,6 млрд, паливно-енергетичні товари - $6,4 млрд, продукція хімічної промисловості - $6,4 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $13 млрд, метали та вироби з них - $2,4 млрд та машини, устаткування та транспорт - $1,9 млрд

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 448,4 млн грн.