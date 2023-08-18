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Товарообіг України за сім місяців становив $57,5 мільярда
14:25 18.08.2023 |
Товарообіг України за січень-липень 2023 року становив 57,5 млрд дол. США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба.
"Протягом січня - липня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $35,7 млрд, а експортували - на суму $21,8 млрд", - йдеться в повідомленні.
При цьому оподаткований імпорт становив $29,0 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-липніі 2023 року становило 0,46 дол/кг, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Зазначається, найбільше імпортували товарів до України Китай - $5,6 млрд, Польща - $3,8 млрд і Туреччина - $2,8 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі (на $3 млрд), Румунії (на $2,2 млрд), Китаю (на $1,7 млрд).
У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2023 року товарів 66% склали такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $10,6 млрд, паливно-енергетичні товари - $6,4 млрд, продукція хімічної промисловості - $6,4 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $13 млрд, метали та вироби з них - $2,4 млрд та машини, устаткування та транспорт - $1,9 млрд
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 448,4 млн грн.
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