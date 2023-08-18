З початку року Україна витратила на оборону майже 60% бюджету

За січень-липень 2023 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили ₴969,2 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"За перші 7 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 969,2 млрд грн або 59,1% від загальної суми. У липні - 150,2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, медичне забезпечення та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як повідомлялось, сума видатків загального фонду державного бюджету за січень-липень 2023 року сягнула 1,64 трлн грн.