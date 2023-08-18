Падіння капінвестицій в Україні у 2022 р. становило 39,2% - Держстат

Обсяг капітальних інвестицій в Україні 2022 року скоротився на 39,2% і становив 409,7 млрд грн, опустившись на рівень 2016-2017 років, повідомила Державна служба статистики.
Відомство уточнило, що найбільше постраждали діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, де зафіксовано падіння капінвестицій на 83,3% - до 2,2 млрд грн, а також видавнича справа, радіо- і телемовлення - на 64,7%, до 2,2 млрд грн.
В операціях із нерухомим майном спад становив 53,4% - до 14,3 млрд грн, у держуправлінні та обороні - на 50,6%, до 36,5 млрд грн, у промисловості - 48,1%, до 126,1 млрд грн, у роздрібній торгівлі - 46,4%, до 17,0 млрд грн, у будівництві - 41,4%, до 32,6 млрд грн.
Трохи менше постраждали сільське господарство - 27%, до 49,6 млрд грн, оптова торгівля - 25,6%, до 17,1 млрд грн, охорона здоров'я - 20%, до 17,4 млрд грн, телекомунікації -11,9%, до 11,6 млрд грн.
Наземний і трубопровідний транспорт показали падіння капінвестицій на 11,5% - до 24,7 млрд грн, тоді як у складському господарстві було зафіксовано зростання одразу на 78,9% - до 23,3 млрд грн.
Крім того, невелике зростання, за даними Держстату, відбулося в лісовому господарстві та лісозаготівлі - 3,5%, до 1,5 млрд грн, і наукових дослідженнях і розробках - на 21,1%, до 3,2 млрд грн.
У регіональному зрізі найбільший обсяг капінвестицій у 2022 році зафіксовано у Дніпропетровській області - 40,478 млрд грн, Київській - 31,169 млрд грн, Львівській - 26,161 млрд грн, Полтавській - 17,538 млрд грн, Вінницькій - 14,122 млрд грн, Одеській - 13,547 млрд грн, Рівненській - 12,043 млрд грн та м. Київ - 14,31 млрд грн.
Як повідомлялося, капітальні інвестиції в Україні 2021 року зросли на 13%, тоді як 2020 року було зафіксовано спад на 38,2%.
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності у 2022 році:
|
|Обсяг капітальних інвестицій, млн грн
|Придбання та створення нових активів, млн грн
|Придбання активів, що були у використанні, млн грн
|Покращення, вдосконалення, реконструкція, модернізація, млн грн
|Капітальний ремонт
|У % до загального обсягу
|Усього¹
|409660
|308017,6
|14322
|57748,3
|29572,029
|
| Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
| 51439,4
| 42580,3
| 3803,0
| 4160,5
| 895,6
| 12,6
| -сільське господарство, полювання та пов'язані з ними послуги
| 49612,0
| 41111,8
| 3759,7
| 3925,4
| 815
| 12,1
| Промисловість
| 126112,6
| 82051,2
| 3486,1
| 29659,3
| 10916
| 30,0
| Будівництво
| 32627,6
| 31131,6
| 635,2
| 349
| 511,8
| 8,0
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
| 36719,4
| 31401,4
| 2781,4
| 1778,1
| 758,6
| 9,0
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
| 49532,9
| 33211,9
| 1870,9
| 9659
| 4791,1
| 12,1
| Тимчасове розміщення та організація харчування
| 2183,6
| 1696,2
| 84,7
| 363
| 40
| 0,5
| Інформація та телекомунікації
| 16870
| 13664,1
| 85,4
| 2669,2
| 451,2
| 4,1
| Фінансова та страхова діяльність
| 8906,8
| 5897,7
| 246,8
| 2707,8
| 54,6
| 2,2
| Операції з нерухомістю
| 14280,2
| 11398,6
| 431,9
| 1963,4
| 486,3
| 3,5
| Професійна, наукова та технічна діяльність
| 6012,6
| 5207,8
| 37,9
| 457,6
| 309,3
| 1,5
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
| 6587
| 5419,2
| 236,6
| 560,8
| 370,4
| 1,6
| Держуправління та оборона, обов'язкове соціальне страхування
| 36530,8
| 25510,9
| 159,7
| 2469,5
| 8390,7
| 8,9
| Освіта
| 2008,6
| 1529,9
| 38,6
| 247,8
| 192,3
| 0,5
| Охорона здоров'я та соціальна допомога
| 17412,9
| 15055,4
| 405,3
| 577,7
| 1374,5
| 4,3
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
| 2152,6
| 1997,4
| 12,7
| 120,7
| 21,7
| 0,5
| Надання інших видів послуг
| 283,0
| 264,3
| 5,8
| 4,9
| 8,1
| 0,1
Дані: Держстат
¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською
Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії.
Інформацію сформовано на основі фактично поданих підприємствами
звітів (рівень звітності становив 72%) і проведених дооцінок показників.
Дані можуть бути уточнені.