Падіння капінвестицій в Україні у 2022 р. становило 39,2% - Держстат

Обсяг капітальних інвестицій в Україні 2022 року скоротився на 39,2% і становив 409,7 млрд грн, опустившись на рівень 2016-2017 років, повідомила Державна служба статистики.

Відомство уточнило, що найбільше постраждали діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, де зафіксовано падіння капінвестицій на 83,3% - до 2,2 млрд грн, а також видавнича справа, радіо- і телемовлення - на 64,7%, до 2,2 млрд грн.

В операціях із нерухомим майном спад становив 53,4% - до 14,3 млрд грн, у держуправлінні та обороні - на 50,6%, до 36,5 млрд грн, у промисловості - 48,1%, до 126,1 млрд грн, у роздрібній торгівлі - 46,4%, до 17,0 млрд грн, у будівництві - 41,4%, до 32,6 млрд грн.

Трохи менше постраждали сільське господарство - 27%, до 49,6 млрд грн, оптова торгівля - 25,6%, до 17,1 млрд грн, охорона здоров'я - 20%, до 17,4 млрд грн, телекомунікації -11,9%, до 11,6 млрд грн.

Наземний і трубопровідний транспорт показали падіння капінвестицій на 11,5% - до 24,7 млрд грн, тоді як у складському господарстві було зафіксовано зростання одразу на 78,9% - до 23,3 млрд грн.

Крім того, невелике зростання, за даними Держстату, відбулося в лісовому господарстві та лісозаготівлі - 3,5%, до 1,5 млрд грн, і наукових дослідженнях і розробках - на 21,1%, до 3,2 млрд грн.

У регіональному зрізі найбільший обсяг капінвестицій у 2022 році зафіксовано у Дніпропетровській області - 40,478 млрд грн, Київській - 31,169 млрд грн, Львівській - 26,161 млрд грн, Полтавській - 17,538 млрд грн, Вінницькій - 14,122 млрд грн, Одеській - 13,547 млрд грн, Рівненській - 12,043 млрд грн та м. Київ - 14,31 млрд грн.

Як повідомлялося, капітальні інвестиції в Україні 2021 року зросли на 13%, тоді як 2020 року було зафіксовано спад на 38,2%.



Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності у 2022 році:

Обсяг капітальних інвестицій, млн грн Придбання та створення нових активів, млн грн Придбання активів, що були у використанні, млн грн Покращення, вдосконалення, реконструкція, модернізація, млн грн Капітальний ремонт У % до загального обсягу Усього¹ 409660 308017,6 14322 57748,3 29572,029 Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 51439,4 42580,3 3803,0 4160,5 895,6 12,6 -сільське господарство, полювання та пов'язані з ними послуги 49612,0 41111,8 3759,7 3925,4 815 12,1 Промисловість 126112,6 82051,2 3486,1 29659,3 10916 30,0 Будівництво 32627,6 31131,6 635,2 349 511,8 8,0 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 36719,4 31401,4 2781,4 1778,1 758,6 9,0 Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 49532,9 33211,9 1870,9 9659 4791,1 12,1 Тимчасове розміщення та організація харчування 2183,6 1696,2 84,7 363 40 0,5 Інформація та телекомунікації 16870 13664,1 85,4 2669,2 451,2 4,1 Фінансова та страхова діяльність 8906,8 5897,7 246,8 2707,8 54,6 2,2 Операції з нерухомістю 14280,2 11398,6 431,9 1963,4 486,3 3,5 Професійна, наукова та технічна діяльність 6012,6 5207,8 37,9 457,6 309,3 1,5 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 6587 5419,2 236,6 560,8 370,4 1,6 Держуправління та оборона, обов'язкове соціальне страхування 36530,8 25510,9 159,7 2469,5 8390,7 8,9 Освіта 2008,6 1529,9 38,6 247,8 192,3 0,5 Охорона здоров'я та соціальна допомога 17412,9 15055,4 405,3 577,7 1374,5 4,3 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2152,6 1997,4 12,7 120,7 21,7 0,5 Надання інших видів послуг 283,0 264,3 5,8 4,9 8,1 0,1

Дані: Держстат

¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Інформацію сформовано на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітності становив 72%) і проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені.