Україна прийняла угоду про субсидії у галузі рибальства в межах СОТ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав інструмент про прийняття Україною Угоди про субсидії у галузі рибальства генеральній директорці Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеалі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Таким чином Україна поповнила лави членів СОТ, які прийняли цю історичну Угоду, спрямовану на розвиток сталого рибальства.

«Ратифікація цієї Угоди є прикладом відповідального ставлення України до виконання своїх міжнародних зобов'язань, розвитку багатосторонньої торговельної системи та забезпечення добробуту громадян. Для нас велика честь бути серед перших членів, які прийняли Угоду. Ми продовжимо вживати активні заходи для досягнення більш ефективної екологічно сталої міжнародної торгівлі. Ми віримо, що цим ми спонукаємо решту членів СОТ, щоб Угода набрала чинності якомога скоріше», - заявила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Інструмент про прийняття Україною Угоди став 15-м таким документом, отриманим СОТ. Угода набуде чинності після її прийняття двома третинами членів СОТ. Наразі інструменти про прийняття передали такі члени СОТ: Беліз, Габон, ЄС (та 27 держав-членів), Ісландія, Канада, КНР, Нігерія, Перу, Сейшельські Острови, США, Сінгапур, ОАЕ, Швейцарія та Японія.

Угода про субсидії у галузі рибальства була ухвалена на 12-й Конференції міністрів СОТ, що відбулась у швейцарському місті Женева 12-17 червня 2022 року. Цей договір встановлює нові обов'язкові багатосторонні правила для обмеження шкідливих рибальських субсидій, які є ключовим фактором значного виснаження світових рибних запасів. Крім того, у зазначеному документі визнаються особливі потреби країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн, у зв'язку з чим створюється фонд для надання технічної допомоги та розвитку потенціалу, щоб допомогти їм у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Згідно з положеннями Угоди членам забороняється субсидування незаконного, непідзвітного і нерегульованого рибальства, надання субсидій для вилову виснажених запасів та підтримку рибальства за межами юрисдикції прибережної держави та за межами компетенції регіональних організацій з управління рибальством. Крім того, кожен член СОТ повинен виявляти належну стриманість під час надання субсидій суднам, які ходять не під його прапором, а також субсидій для вилову запасів риби, статус яких є невідомим.

Також під час 12-ї Конференції міністрів члени СОТ домовилися вести подальші переговори з метою розробки правил щодо субсидій, які сприяють перелову та надмірним потужностям, а також положень спеціального і диференційного режиму, з тим щоб до 13-ї Конференції міністрів СОТ, яка відбудеться у лютому 2024 року у м. Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, надати рекомендації щодо додаткових положень, які сприятимуть подальшому посиленню правил, встановлених Угодою.

Як повідомлялося, директорка Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала 17 серпня здійснила візит в Україну.