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КРАІЛ повідомив РНБО і правоохоронців про спроби PariMatch обійти українські санкції
17:29 17.08.2023 |
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) звернулася до апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО) і правоохоронних органів через спроби PariMatch обійти санкції за зв'язки з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь КРАІЛ.
"КРАІЛ було виявлено та зафіксовано спроби обходу застосованих санкцій, зокрема через нові вебсайти та вебсайти-дзеркала, які надають доступ до азартних ігор, і які можуть бути пов'язані з підсанкційними юридичними особами. Про такі спроби було повідомлено Апарат РНБО, правоохоронні органи, а також інші органи задіяні в реалізації санкційної політики", - повідомили в Комісії.
Також КРАІЛ повідомив РНБО про появу букмекера BuddyBet, який через офшор Winever B.V. з Кюрасао пов'язаний з підсанкційним PariMatch.
"КРАІЛ було виявлено декілька вебсайтів, які працюють під брендом «BuddyBet», підготовлено відповідні матеріали та повідомлено Апарат РНБО, а також правоохоронні органи. КРАІЛ постійно проводить пошуково-аналітичну роботу в мережі Інтернет на предмет виявлення нових вебсайтів, які можуть бути пов'язані з підсанкційними особами", - додали в КРАІЛ.
Санкції проти Parimatch
У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.
До списку санкцій потрапили кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".
Як виявилось, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.
На запит РБК-Україна в Службі безпеки України також зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній із фірмами, які потрапили під українські санкції.
"На сьогодні отримано інформацію, яка дає підстави для додаткового вивчення зв'язків "Ретен Ентертейнмент Лтд", "Рілліус Холдінг Літітед" та БТБ "Бетлаб Холдінгс ЛТД" з російськими бенефіціарами групи компаній Parimatch", - повідомили у відомстві.
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