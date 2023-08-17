Україна розраховує на підтримку СОТ у відновленні аграрного експорту - Шмигаль

Україна розраховує на підтримку Світової організації торгівлі у відновленні свого аграрного експорту.

На цьому Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час зустрічі в Києві з директоркою СОТ Нгозі Оконджо-Івеалою, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм глави уряду.

«Подякував СОТ за політичну підтримку та за допомогу в подоланні викликів, які генерує Росія, провокуючи світову продовольчу кризу. Закликав посилити міжнародний тиск для відновлення зернової ініціативи», - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна буде вдячна за допомогу СОТ в гуманітарному розмінуванні.

За словами Прем'єр-міністра, Нгозі Оконджо-Івеала наголосила на важливості розблокування зернового коридору. Директорка СОТ також високо оцінила українську програму підтримки малого та середнього бізнесу, що допомагає створити робочі місця в Україні.

«Був радий почути, що Нгозі Оконджо-Івеала підтримує програму єРобота та готова допомогти із залученням коштів для фінансування грантів», - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, директорка Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала 17 серпня здійснила візит в Україну.