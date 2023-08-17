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Україна розраховує на підтримку СОТ у відновленні аграрного експорту - Шмигаль
16:44 17.08.2023 |
Україна розраховує на підтримку Світової організації торгівлі у відновленні свого аграрного експорту.
На цьому Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час зустрічі в Києві з директоркою СОТ Нгозі Оконджо-Івеалою, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм глави уряду.
«Подякував СОТ за політичну підтримку та за допомогу в подоланні викликів, які генерує Росія, провокуючи світову продовольчу кризу. Закликав посилити міжнародний тиск для відновлення зернової ініціативи», - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що Україна буде вдячна за допомогу СОТ в гуманітарному розмінуванні.
За словами Прем'єр-міністра, Нгозі Оконджо-Івеала наголосила на важливості розблокування зернового коридору. Директорка СОТ також високо оцінила українську програму підтримки малого та середнього бізнесу, що допомагає створити робочі місця в Україні.
«Був радий почути, що Нгозі Оконджо-Івеала підтримує програму єРобота та готова допомогти із залученням коштів для фінансування грантів», - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, директорка Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала 17 серпня здійснила візит в Україну.
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