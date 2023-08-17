Фінансові новини
- |
- 17.08.23
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мін'юст подав позов про націоналізацію активів Міноборони Білорусі та російської авіакомпанії
11:45 17.08.2023 |
Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду два позови щодо стягнення активів проти групи компаній "Волга-Днєпр" та міністерства оборони республіки Білорусь.
Про це повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих у Facebook.
Зазначається, що стягнення активів "Волга-Днєпр" і Міноборони Білорусі стосується авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 "Руслан" та одного авіаційного двигуна та повітряного стартера.
За словами Богатих, позов до "Волга-Днєпр", яка є однією з найбільших логістичних компаній РФ у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу - надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації.
"В Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака "Руслан", який належить цій же компанії і наразі арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії "заморожені" Німеччиною. Це - сотні мільйонів доларів", - додала урядовиця.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна не домовлятиметься з Росією про продовження транзиту газу, – Міненерго
|Білий дім чи Банкова. Чий кандидат займе крісло міністра оборони після Резнікова
|БЕБ отримало нового тимчасового керівника
|«Морський малюк від СБУ»: CNN показала ексклюзивні кадри атаки дрона на Кримський міст
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
У РУБРИЦІ
|UPG почала реалізацію дизпального з Кувейту
|В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії
|Рівень вакантності торговельної нерухомості Києва може сягнути 17% до кінця 2024 року
|Мін'юст подав позов про націоналізацію активів Міноборони Білорусі та російської авіакомпанії
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.08.23
|Україна не домовлятиметься з Росією про продовження транзиту газу, – Міненерго
Бізнес
|Xiaomi MIX Fold 3 - Snapdragon 8 Gen 2, новий шарнір із високоміцної сталі та кераміки
|3-нм Snapdragon 8 Gen 4 ймовірно вироблятимуться на потужностях Samsung, поки TSMC завантажений Apple
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа
|Штучний інтелект - нова екологічна загроза?
|Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo
|Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ