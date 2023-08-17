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Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
09:57 17.08.2023 |
Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє запустити оновлену угоду про вільну торгівлю з Північною Македонією, ухвалену в жовтні 2022 року.
Про це, як пише "Європейська правда", в середу повідомило Міністерство економіки.
Як пояснив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, ухвалена постанова дозоляє повністю запустити оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні.
Постанова зокрема змінює механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів, дозволяючи імпортувати товари з Північної Македонії без ліцензії на імпорт у межах тарифної квоти.
Розподіл тарифних квот відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Північна Македонія здійснюватиметься митними органами за принципом "перший прийшов - перший обслуговується".
"Важливим досягненням для України у зв'язку з угодою є приєднання Північної Македонії до регіональної конвенції "Пан-Євро-Мед", яка встановлює ідентичні правила походження товарів, та сертифікату з перевезення товару EUR.1, який підтверджує статус преференційного походження товарів", - пояснив Качка.
Він додав, що завдяки угоді українські аграрії отримають більший доступ до загальних європейських ринків, оскільки отримали змогу використовувати компоненти продуктів, вироблених в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.
Нагадаємо, Україна та Північна Македонія розширили угоду про вільну торгівлю в жовтні 2022 року.
У червні Київ оголосив про наміри почати внутрішньодержавні процедури з оновлення пакета угод про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі.
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