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АНАЛІТИКА

ЦВК хоче понад 9,5 млрд на вибори президента й депутатів у 2024 році

 

Центральна виборча комісія затвердила орієнтовний обсяг видатків на вибори президента й народних депутатів у 2024 році.

Відповідну постанову від 15 серпня 2023 року оприлюднено на сайті ЦВК.

Зазначається, що указані розрахунки були здійснені для Мінфіну, який попросив надати бюджетні запити на 2024 рік.

Згідно з розрахунками ЦВК, орієнтовний обсяг видатків, необхідних для проведення виборів президента України на 2024 рік, склав понад 5,4 млрд грн.

Проведення виборів народних депутатів України у 2024 році коштуватиме державі понад 3,7 млрд грн.

Проведення виборів депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних, міських голів на 2024 рік коштуватиме державі 653,3 млн грн.

Центральна виборча комісія констатує, що обсяги видатків для проведення виборів у 2024 році визначено орієнтовно.

"Вони можуть бути переглянуті, зокрема з урахуванням остаточних наслідків збройної агресії Російської Федерації та особливостей проведення виборів після припинення або скасування воєнного стану", - йдеться в постанові.

Сума, зокрема, залежатиме від знищення критично важливих об'єктів інфраструктури, у тому числі виборчої інфраструктури, значні міграційні процеси тощо.

Також, у ЦВК наголошують, що розрахунок видатків на вибори в 2024 році здійснювався відповідно до положень статті 20 Виборчого кодексу України, згідно з якою в разі припинення або скасування воєнного стану ухвалюється рішення щодо призначення виборів (у разі, якщо виборчий процес був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного стану).
За матеріалами: Економічна правда
 

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