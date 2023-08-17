Держгеонадра виставляє на аукціони 10 ділянок

Державна служба геології та надр України оголосила на 5 вересня треті у цьому році аукціони, на яких запропонує інвесторам 10 ділянок надр.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадра, передає Укрінформ.

«Державна служба геології та надр України оголосила проведення третіх аукціонів у 2023 році, на які запропонувала 10 ділянок надр з покладами піску, піщано-гравійних порід, торфу, базальту, глини, габра, вапняку, вапняку мармуризованого, граніту», - йдеться в повідомленні.

Загальна початкова вартість лотів становить 29,8 млн грн. Торги заплановані на 5 вересня 2023 року та проходитимуть на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу.

Всі об'єкти номіновані надрокористувачами з метою видобування корисних копалин.

Зокрема, на третій аукціон виставлено Південно-Західну ділянку Берестовецького родовища (вид корисної копалини - базальт), піщане родовище Замостівське, ділянка №1 Дзигівського родовища глин, родовище торфу «Під Бором» тощо.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами», що сприятиме підвищенню прозорості у сфері надрокористування.