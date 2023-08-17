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В Україні офіційно зареєстровані 112 тисяч безробітних

22:52 16.08.2023 |

Економіка

 

Станом на 1 серпня, в Україні офіційно зареєстровано 112,3 тис. безробітних. З початку року Державна служба зайнятості допомогла працевлаштуватися майже 127 тисячам українців.

Як передає Укрінформ, про це свідчать оприлюднені Державною службою зайнятості дані.

«Станом на 1 серпня 2023 року, мали статус безробітного 112,3 тис. осіб. У загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіки становили 31,8 тис. осіб (або 28%), жінки - 80,5 тис. осіб (або 72%)», - йдеться в повідомленні.

Найбільша частка безробітних зафіксована серед людей віком від 35 до 44 та від 45 до 55 років - по 29%.

Переважна більшість безробітних (43%) мають вищу освіту, ще 36% - професійно-технічну.

Також у Службі зайнятості зазначають, що послугами її структурних підрозділів у січні - липні 2023 року скористалися 481,8 тис. осіб, з них 370,7 тис. зареєстрованих безробітних.

Отримували допомогу по безробіттю 235,9 тис. осіб.

За сприяння центрів зайнятості у січні - липні було працевлаштовано 126,9 тис. осіб, у тому числі 91,3 тис. - з числа зареєстрованих безробітних.

Як повідомлялося, Державна служба зайнятості видала вже майже 44 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт; на оплату за їх виконання спрямовано 283 млн грн.
 

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