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АНАЛІТИКА

Приватизація з початку року принесла 3,4 мільярда

22:47 16.08.2023 |

Економіка

Приватизація з початку року принесла 3,4 мільярда

 

Економічний ефект від проданих на приватизаційних аукціонах об'єктів державного майна становив у 2023 році ₴3,4 мільярда, з них ₴2,4 мільярда - кошти від продажу.

Про це повідомляє Фонд державного майна України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«3,4 мільярда гривень - економічний ефект приватизації у 2023 році», - йдеться у повідомленні.

У ФДМУ зауважують, що для розрахунку економічного ефекту брали до уваги не лише отримані від продажу збиткових об'єктів кошти, а й сплачені інвестором борги перед працівниками та бюджетом.

Зокрема, з початку року безпосередньо від продажу об'єктів надійшло 2,4 млрд грн. Крмі того, було повернуто 495 млн грн боргів підприємств перед працівниками та бюджетом, а також сплачено 480 млн грн ПДВ, яке дорівнює 20% від переможних ставок.

Наголошується, що всі ці кошти йдуть на підтримку Сил оборони.

Як повідомлялося, за підсумками п'яти успішних аукціонів, проведених минулого тижня, Фонд державного майна України продав інвесторам активів на ₴7,1 мільйона.
 

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