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АНАЛІТИКА

Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

17:44 16.08.2023 |

Економіка

 

Швейцарія сьогодні, 16 серпня, ухвалила рішення про введення додаткових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

"Це об'єднує Швейцарію з ЄС, який ухвалив ці останні заходи в рамках свого одинадцятого пакета санкцій. Нові заходи набувають чинності о 18:00 середи, 16 серпня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 червня до санкційного списку вже було додано понад сто додаткових фізичних і юридичних осіб.

Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень раніше як компетентний орган запровадив санкції щодо ще понад ста фізичних і юридичних осіб.

Основною метою цих останніх заходів є ефективне запобігання та припинення обходу санкцій у третіх країнах і третіми країнами.

Що відомо про нові санкції Швейцарії

"Федеральна рада ухвалить решту заходів, що містяться в одинадцятому пакеті санкцій, які стосуються Швейцарії і набудуть чинності з 16 серпня", - зазначили у Швейцарії.

Ці заходи включають заборону на експорт товарів подвійного призначення і товарів, що сприяють військово-технічному вдосконаленню Росії, ще 87 компаніям, зокрема компаніям із третіх країн, які поставили такі товари в Росію.

Крім того, список товарів, на експорт яких поширюється заборона, буде розширено за рахунок включення електронних компонентів і прекурсорів хімічної зброї.

Продаж прав на інтелектуальну власність і комерційної таємниці Росії тепер також заборонено у зв'язку з різними товарами. Це робиться для того, щоб товари, які не дозволені до постачання в Росію, не вироблялися в Росії. Заборона на транзит через Росію поширилася і на інші товари.

Винятки із санкцій проти РФ

У фінансовому секторі розширено чинну заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держави-члена ЄС, громадянам і організаціям Росії.

Продаж цінних паперів російським громадянам і організаціям заборонено незалежно від валюти.

Федеральна рада також ухвалює можливості, передбачені ЄС для надання винятків у гуманітарній сфері та з метою виведення швейцарських інвестицій з Росії.

Санкції ЄС проти Росії

ЄС запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей.

Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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