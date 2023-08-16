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АНАЛІТИКА

Уряд послабив контроль за цінами на соціально значущі продукти

 

Кабінет Міністрів вніс зміни до розпорядження "Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків", ухваленого в січні 2022 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Згідно з розпорядженням уряду №711-р, Державна служба статистики проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.

Крім того, скасовано норму про те, що Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Як повідомлялося, контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах гостро-респіраторної інфекції COVID-19. Заходи було посилено на початку 2022 року.

Інфляція в Україні підвищилася 2022 року через війну до 26,6%. Однак 2023 року інфляція знижується і в липні становила лише 11,3%. Очікується, що до кінця року вона буде нижчою за 10%.

У липні Кабінет Міністрів продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, однак скоротив список. Згідно з постановою №650 "Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану" встановлено граничний рівень торговельної надбавки (націнки) на рівні 10% на борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, курячі яйця категорії С1, птиця (тушки курячі, чверті тушки курячі), батон та олію соняшникову рафіновану.

З переліку виключено: цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого сорту борошна), та масло вершкове жирністю 72,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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