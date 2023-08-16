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АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив створення нового пункту пропуску на кордоні з Румунією

Кабмін схвалив створення нового пункту пропуску на кордоні з Румунією

 

Кабінет міністрів схвалив проект угоди з урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон у Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 15 серпня 2023 р. № 710-р.

Пункт відриється між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія).

Варто відзначити, що наразі на кордоні будується міст через річку Тиса. У Румунії із червня розпочалися роботи зі зведення моста. Вже виконано ряд підготовчих робіт, а також армування майбутнього дорожнього покриття.

За проектом на місці будівництва мають звести 1,2 км нової дороги, міст, кільцеве перехрестя та новий прикордонний пункт із паркінгом.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Румунія
 

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