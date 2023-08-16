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Економічний ефект від діяльності бюро перевищив бюджетні видатки на НАБУ - Кривонос
Економічний ефект від діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в першому півріччі 2023 року перевищив бюджетні видатки на нього, заявив директор НАБУ Семен Кривонос.
"Економічний ефект у першому півріччі 2023 року становив 1 млрд 678 млн грн. Це свідчить про те, що в нас значний економічний ефект, і ця сума перевищує видатки на НАБУ, які передбачено в державному бюджеті", - сказав Кривонос у середу на пресконференції в Києві, присвяченій підсумкам роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2023 року.
Кривонос додав: "Ми продовжуємо допомагати Силам оборони України. Завдяки НАБУ і САП на потреби ЗСУ та Сил оборони спрямовано майже 2 млрд грн".
За словами директора НАБУ, було посилено підрозділи, які безпосередньо розслідують злочини, створено новий відділ у м. Дніпро, тривають конкурси на 34 посади детективів.
"Ми комунікуємо з нашими міжнародними партнерами, із суспільством щодо необхідності посилення антикорупційної інфраструктури, збільшення кількості прокурорів САП і детективів НАБУ, створення експертної установи при НАБУ... Працюємо над тим, щоб реалізувати нарешті те, що з 2019 року передбачено законодавством, - можливість автономної незалежної "прослушки", - підсумував Кривонос.
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