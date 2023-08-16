Фінансові новини
- |
- 16.08.23
- |
- 15:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
БЕБ просить в уряду грошей, оскільки майже витратило річний бюджет
БЕБ запросило в Кабміну додаткове фінансування на 2023 рік у сумі 948,1 млн грн, оскільки в відомстві вже починаються проблеми із виплатою зарплат, а бюджету, який був виділений на 2023 рік, вистачить ще максимум до жовтня.
Про це пише Forbes Ukraine із посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії по БЕБ та в уряді.
"Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", - заявив виданню голова Ради громадського контролю при бюро Тарас Котов.
Однією з причин утворення дефіциту - розширення штату. Зокрема, в органі тривають конкурси на 200 посад.
Зазначається, що з проханням про додаткове фінансування на 2023 рік керівництво БЕБ звернулося до уряду ще на початку червня.
У бюро вже начебто почалися затримки у виплатах зарплат, а співробітників відправляють у відпустки за свій рахунок. Дефіцит коштів для оплати праці на 2023-й складає 381 млн грн.
У цьому зв'язку, просять в БЕБ, слід внести зміни до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".
Керівництво БЕБ зазначає, що поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби бюро за умови повного його комплектування.
Водночас, за словами Котова, через брак коштів керівництво БЕБ не може тепер навіть скоротити штат, оскільки це передбачає додаткові виплати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перше судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси
|Одкровення Дубінського. Як скандал із «плівками Деркача» запустили на друге коло
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до зростання, Brent близько $85,1 за барель
|Уряд послабив контроль за цінами на соціально значущі продукти
|Кабмін схвалив створення нового пункту пропуску на кордоні з Румунією
|Економічний ефект від діяльності бюро перевищив бюджетні видатки на НАБУ - Кривонос
|7-8 вересня у Самарканді відбудеться міжнародна конференція з продовольчої безпеки
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.08.23
Бізнес
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа
|Штучний інтелект - нова екологічна загроза?
|Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo
|Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ
|Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем