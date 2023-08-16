БЕБ просить в уряду грошей, оскільки майже витратило річний бюджет

БЕБ запросило в Кабміну додаткове фінансування на 2023 рік у сумі 948,1 млн грн, оскільки в відомстві вже починаються проблеми із виплатою зарплат, а бюджету, який був виділений на 2023 рік, вистачить ще максимум до жовтня.

Про це пише Forbes Ukraine із посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії по БЕБ та в уряді.

"Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", - заявив виданню голова Ради громадського контролю при бюро Тарас Котов.

Однією з причин утворення дефіциту - розширення штату. Зокрема, в органі тривають конкурси на 200 посад.

Зазначається, що з проханням про додаткове фінансування на 2023 рік керівництво БЕБ звернулося до уряду ще на початку червня.

У бюро вже начебто почалися затримки у виплатах зарплат, а співробітників відправляють у відпустки за свій рахунок. Дефіцит коштів для оплати праці на 2023-й складає 381 млн грн.

У цьому зв'язку, просять в БЕБ, слід внести зміни до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".

Керівництво БЕБ зазначає, що поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби бюро за умови повного його комплектування.

Водночас, за словами Котова, через брак коштів керівництво БЕБ не може тепер навіть скоротити штат, оскільки це передбачає додаткові виплати.