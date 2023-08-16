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Закупівлі військової техніки з держбюджету в липні зросли до 46,6 млрд грн, виплати військовим - до 76,9 млрд грн - Мінфін

11:47 16.08.2023 |

Економіка

 

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в липні 2023 року зросли до 46,6 млрд грн (20,1% усіх видатків) із 39,4 млрд грн (14,9%) у червні та 43,4 млрд грн (15,6%) у травні.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у липні також трохи зросли - до 76,9 млрд грн із 75,5 млрд грн у червні та 76,7 млрд грн у травні.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців у липні становило 33,2% порівняно з 28,5% у червні та 27,6% у травні. Це пов'язано зі зниженням у липні видатків загального фонду держбюджету до 238,1 млрд грн із 265,1 млрд грн у червні та 277,7 млрд грн у травні, тоді як три попередні місяці вони були в діапазоні 225,2-229,3 млрд грн.

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями в липні становили 100,5 млрд грн, або 43,4% усіх видатків, порівняно з 98,7 млрд грн, або 37,2% усіх видатків, у червні.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в сьомому місяці цього року скоротилося до 40,3 млрд грн (17,4% усіх видатків) із 42,5 млрд грн (16,0%) у червні. Зокрема 22,7 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду України (у червні - 22,6 млрд грн), 12,2 млрд грн (12,8 млрд грн) - виплати Мінсоцполітики допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій.

Із решти видатків 4,8% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 11,2 млрд грн проти 11,6 млрд грн у червні і 3,4% - на трансферти місцевим бюджетам: 7,9 млрд грн проти 22,4 млрд грн у червні.

Обслуговування держборгу в липні цього року потребувало 11,3 млрд грн після 33 млрд грн у червні і 45,7 млрд грн у травні.

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету в липні 2023 року зросли до 136,7 млрд грн із 133,7 млрд грн у червні, однак це менше за 184 млрд грн у травні та 162,8 млрд грн у квітні. Водночас грантова міжнародна допомога становила 47,6 млрд грн проти 44,4 млрд грн місяцем раніше.

Дефіцит державного бюджету України в липні 2023 року впав до 107,6 млрд грн зі 135,1 млрд грн у червні, зокрема за загальним фондом - до 94,9 млрд грн зі 130,8 млрд грн у червні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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