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За сім місяців на підтримку малозабезпечених сімей спрямували 30,7 мільярда - Мінфін

18:00 15.08.2023 |

Економіка

 

За січень-липень 2023 року на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам спрямовано 30,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Телеграмі.

"​Уряд продовжує підтримувати малозабезпечених сімей, надаючи своєчасну та повну виплату пільг і житлових субсидій. Так, у січні-липні 2023 року спрямовано 30,7 млрд грн на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам", - йдеться в повідомленні.

З них у липні - 1,5 млрд грн, зокрема на виплату понад 190 тис. отримувачам допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Як повідомлялось, упродовж семи місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 265,6 млрд грн, з яких 158,6 млрд грн - на пенсійні виплати.
 

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