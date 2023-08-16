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Кабмін виділив 1,2 мільярда на будівництво оборонних укріплень у двох областях
16:12 15.08.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 15 серпня, виділив понад 1,2 мільярда гривень із резервного фонду на будівництво оборонних споруд у Харківській та Чернігівській областях.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд", - написав голова уряду.
Він уточнив, що замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.Як повідомлялося, ще на початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручав невідкладно розпочати будівництво інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони у низці областей. Тоді він обіцяв виділити кошти на фінансування цих робіт з держбюджету.
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