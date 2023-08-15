Основні макроекономічні індикатори України в травні-червні 2023 року від Клубу експертів

У статті зібрано та проаналізовано основні макроекономічні індикатори України. У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про захист інтересів суб'єктів господарювання в період дії воєнного стану або стану війни" Державна служба статистики України призупиняють публікацію статистичної інформації на період дії воєнного стану, а також упродовж трьох місяців з моменту його завершення. Винятком є публікація інформації про індекс цін споживачів, окремої інформації за статистичними показниками 2021 року та за період січень-лютий 2022 року. У статті проаналізовано відкриті дані від Держстату, Нацбанку, аналітичних центрів.

Реальний ВВП України в першому кварталі 2023 року впав на 10,5% порівняно з першим кварталом 2022 року після падіння на 31,4% у четвертому кварталі, 30,6% - у третьому кварталі, 36,9% - у другому та 14,9% - у першому кварталі минулого року.

Загалом аналітики очікують скромне зростання ВВП України у 2023 році. Так, Світовий банк трохи погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2023 рік до 2% з 3,3%, які він прогнозував у січні 2023 року. Райффайзен Банк зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2023 рік на 1,8%.

Засновник київського аналітичного центру "Клуб Експертів" Максим Уракін звернув увагу на основні макроекономічні показники. "Макроекономічні індикатори України стабілізувалися, а міжнародні резерви за рахунок запозичень б'ють рекорди, але від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України негативно впливає на економіку", зазначив Максим Уракін.

Інфляція в Україні 2023 року знизиться до 15,5%, а реальні доходи збільшаться на 1%, такий оновлений покращений прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Сукупний держборг України зріс на 3,6% і досяг нового історичного максимуму: у доларовому виразі - на $4,37 млрд, до $124,28 млрд, у гривневому - на 159,9 млрд грн, до 4 трлн 544,9 млрд грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Водночас міжнародні резерви України станом на 1 червня 2023 року, за попередніми даними, становили $37 млрд 311,3 млн, збільшившись за травень на 4%, або на $1,358 млрд, і оновили 11-річний максимум, повідомив Нацбанк.

Зростання споживчих цін в Україні в травні 2023 року прискорилося до 0,5% з 0,2% у квітні після сповільнення з 1,5% у березні, 0,7% у лютому і 0,8% у січні.

Україна в січні-квітні 2023 року скоротила виробництво електроенергії на 19,4% (на 8,8 млрд кВт-год) порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 36,5 млрд кВт-год.