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З початку року аукціони на Prozorro.Продажі принесли бюджетам близько ₴7,3 мільярда
17:21 14.08.2023 |
У системі Prozorro.Продажі з початку 2023 року станом на 14 серпня успішно завершилися понад 10,4 тис. аукціонів, за результатами яких до бюджетів надійшло близько 7,33 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"За 2023 рік у системі Прозорро.Продажі успішно завершилося понад 10,4 тис онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 7,33 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
У п'ятірку напрямів з найбільшим обсягом доходу входять: продаж активів банків-банкрутів (2,60 млрд грн), мала приватизація державної та комунальної власності (1,98 млрд грн), аукціони в межах справ про банкрутство (1,19 млрд грн), продаж та оренда землі (608 млн грн) та продаж майна та активів (604 млн грн).
Зазначається, що ще понад 1,5 тис онлайн-аукціонів знаходяться на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів ще на 2 млрд гривень.
Як повідомлялося, з початку року від оренди державного майна бюджет отримав 451 млн грн, що дорівнює 62% річного плану.
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