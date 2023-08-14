З початку року аукціони на Prozorro.Продажі принесли бюджетам близько ₴7,3 мільярда

У системі Prozorro.Продажі з початку 2023 року станом на 14 серпня успішно завершилися понад 10,4 тис. аукціонів, за результатами яких до бюджетів надійшло близько 7,33 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За 2023 рік у системі Прозорро.Продажі успішно завершилося понад 10,4 тис онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 7,33 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У п'ятірку напрямів з найбільшим обсягом доходу входять: продаж активів банків-банкрутів (2,60 млрд грн), мала приватизація державної та комунальної власності (1,98 млрд грн), аукціони в межах справ про банкрутство (1,19 млрд грн), продаж та оренда землі (608 млн грн) та продаж майна та активів (604 млн грн).

Зазначається, що ще понад 1,5 тис онлайн-аукціонів знаходяться на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів ще на 2 млрд гривень.

Як повідомлялося, з початку року від оренди державного майна бюджет отримав 451 млн грн, що дорівнює 62% річного плану.