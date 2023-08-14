Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2023 року зросло вчетверо порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $11,040 млрд із $2,578 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
За її даними, експорт товарів з України за окреслений період порівняно з січнем-червнем 2022 року скоротився на 14,3% - до $19,407 млрд, тоді як імпорт зріс на 20,7% - до $30,447 млрд.
Держстат уточнив, що у червні-2023 порівняно з травнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 2,8% - до $3,135 млрд, а імпорту - на 4,4%, до $5,008 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в червні-2023 було від'ємним і становило $1,874 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від'ємним - $2,012 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у першому півріччі становив 0,64 (у січні-червні 2022 - 0,90).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 224 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-червні 2023 р.:
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-червень 2023 року до січня-червня 2022 року, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-червень 2023 року до січня-червня 2022 року, %
| Загалом*
| 19406
| 85.7
| 30447.3
| 120.7
| Тварини, продукти тваринного походження
| 681.3
| 100.5
| 636.7
| 116.5
| Продукти рослинного походження
| 6701.1
| 123.1
| 1209.8
| 117.2
| - зернові культури
| 5315.8
| 126.4
| 83.4
| 89.2
| Жири тваринного та рослинного походження
| 2850.2
| 103.5
| 109.0
| 82.0
| Готові харчові продукти
| 1528.6
| 128.9
| 1512.6
| 139.5
| Мінеральні продукти
| 1247.1
| 44.7
| 5962.5
| 92.0
| Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки
| 236.1
| 54.9
| 5838.4
| 92.3
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 455.3
| 62.2
| 3783.8
| 117.4
| Фармацевтична продукція
| 127.5
| 125.6
| 992.8
| 102.5
| Добрива
| 10.4
| 11.2
| 721.9
| 130.2
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 158.0
| 51.1
| 1748.2
| 128.9
| Шкіряна сировина
| 46.3
| 70.9
| 125.7
| 122.1
| Деревина та вироби з неї
| 817
| 81.6
| 94.3
| 100.3
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 124.2
| 78.6
| 395.5
| 122.1
| Текстильні матеріали та вироби
| 207.0
| 57.5
| 1146.2
| 120.5
| Взуття
| 43.5
| 49.9
| 223.4
| 85.2
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 150.9
| 86.8
| 310.3
| 130.2
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 8.6
| 32.3
| 50.8
| 153.2
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 2120.6
| 53.0
| 1477.1
| 132.9
| - чорні метали
| 1414.4
| 43.9
| 605.9
| 154.1
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 1497.6
| 71.1
| 5210.7
| 135.3
| Реактори ядерні, казани, машини
| 508.7
| 80.2
| 2235.8
| 121.2
| Електричні машини
| 988.9
| 67.1
| 2974.9
| 148.3
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 174.6
| 94.6
| 3310.0
| 121.2
| Засоби наземного транспорту, крім залізничних
| 57.5
| 86.7
| 2999.3
| 116.1
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 46.4
| 70.9
| 595.7
| 131.5
| Різні промтовари
| 497.8
| 99.1
| 412.3
| 126.7
| Твори мистецтва
| 0.5
| 115.4
| 0.1
| 32.9
| Товари, придбані в портах
| 0.2
| 37.4
| 13.2
| 37.1
*- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим. м. Севастополя та частини Донецької та Луганської областей
Дані: Держстат України