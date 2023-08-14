Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі зріс учетверо - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2023 року зросло вчетверо порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $11,040 млрд із $2,578 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

За її даними, експорт товарів з України за окреслений період порівняно з січнем-червнем 2022 року скоротився на 14,3% - до $19,407 млрд, тоді як імпорт зріс на 20,7% - до $30,447 млрд.

Держстат уточнив, що у червні-2023 порівняно з травнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 2,8% - до $3,135 млрд, а імпорту - на 4,4%, до $5,008 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в червні-2023 було від'ємним і становило $1,874 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від'ємним - $2,012 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у першому півріччі становив 0,64 (у січні-червні 2022 - 0,90).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 224 країн світу.





Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-червні 2023 р.:

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-червень 2023 року до січня-червня 2022 року, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-червень 2023 року до січня-червня 2022 року, % Загалом* 19406 85.7 30447.3 120.7 Тварини, продукти тваринного походження 681.3 100.5 636.7 116.5 Продукти рослинного походження 6701.1 123.1 1209.8 117.2 - зернові культури 5315.8 126.4 83.4 89.2 Жири тваринного та рослинного походження 2850.2 103.5 109.0 82.0 Готові харчові продукти 1528.6 128.9 1512.6 139.5 Мінеральні продукти 1247.1 44.7 5962.5 92.0 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки 236.1 54.9 5838.4 92.3 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 455.3 62.2 3783.8 117.4 Фармацевтична продукція 127.5 125.6 992.8 102.5 Добрива 10.4 11.2 721.9 130.2 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 158.0 51.1 1748.2 128.9 Шкіряна сировина 46.3 70.9 125.7 122.1 Деревина та вироби з неї 817 81.6 94.3 100.3 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 124.2 78.6 395.5 122.1 Текстильні матеріали та вироби 207.0 57.5 1146.2 120.5 Взуття 43.5 49.9 223.4 85.2 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 150.9 86.8 310.3 130.2 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 8.6 32.3 50.8 153.2 Недорогоцінні метали та вироби з них 2120.6 53.0 1477.1 132.9 - чорні метали 1414.4 43.9 605.9 154.1 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 1497.6 71.1 5210.7 135.3 Реактори ядерні, казани, машини 508.7 80.2 2235.8 121.2 Електричні машини 988.9 67.1 2974.9 148.3 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 174.6 94.6 3310.0 121.2 Засоби наземного транспорту, крім залізничних 57.5 86.7 2999.3 116.1 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 46.4 70.9 595.7 131.5 Різні промтовари 497.8 99.1 412.3 126.7 Твори мистецтва 0.5 115.4 0.1 32.9 Товари, придбані в портах 0.2 37.4 13.2 37.1

*- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим. м. Севастополя та частини Донецької та Луганської областей

Дані: Держстат України