У дунайських портах кількість суден за тиждень збільшилася у 2,3-2,7 раза

Кількість суден у порту "Ізмаїл" (Одеська обл.), за даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, збільшилася до 111 у понеділок проти 48 минулого тижня. Очікується прибуття 33 суден.

Кількість суден у порту "Рені" в понеділок збільшилася до 33 суден проти 12 минулого тижня. Очікується прибуття 11 суден.

Водночас минулої середи кількість суден у порту "Ізмаїл" була 60, а в порту "Рені" - 13. У суботу в порту "Ізмаїл" було вже 72 судна, тоді як у "Рені" скоротилася до шести.

Для порівняння в російському порту "Новоросійськ" кількість суден залишилася незмінною - 136 нинішнього понеділка проти 137 минулого тижня, очікується прибуття 72 суден.

Порти Великої Одеси після припинення "зернової ініціативи" роботу не відновили.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської нічної атаки в середині минулого тижня на морський порт "Ізмаїл" та інфраструктуру "Українського Дунайського пароплавства" знищено 40 тис. тонн зерна, на яке чекали країни Африки, Китай та Ізраїль.

Крім того, було пошкоджено або зруйновано близько 10 житлових будинків, 15 квартир, будівлі готелів та офісу "Українського Дунайського пароплавства", навчальний заклад.

Після атаки в ніч на середу минулого тижня два судна, що прямували в порт "Ізмаїл" під завантаження, відмовилися швартуватися.

Як повідомлялося, Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії шести російських портів на Чорному морі.

Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Крім того, згідно з попередженням, судноплавство в районах північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протокою України заборонено як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року.

Напередодні Міністерство оборони РФ оголосило, що всі судна, незалежно від прапора, які направлятимуться до українських портів із опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як залучені у воєнний конфлікт.