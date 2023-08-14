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Податкова перевірить 1275 бізнесів до кінця року
12:54 14.08.2023 |
Податкова служба запланувала перевірити 1019 компаній та 256 фізичних осіб до кінця року. До переліку потрапили компанії з підакцизним товаром, банки та гральний бізнес тощо. Про це інформує Опендатабот.
Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у: 896 компаніях, що працюють з підакцизним товаром - алкоголь, тютюн, бензин тощо. Зокрема, до переліку потрапили ОККО, Socar, Карлсберг Україна, Укртранснафта тощо.
94 фінансові компанії, серед яких 60 інших фінансових установ, 256 фізичних осіб.
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк "Кліринговий дім", Піреус банк МКБ, РВС банк.
19 страхових компаній та їхніх підрозділів. Так, до переліку потрапили компанії ВУСО й ТАС.
Крім того, податкова перевірить 29 компаній щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ. У цьому переліку - 17 гральних бізнесів, зокрема Фавбет.
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