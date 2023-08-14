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Кабмін скасував зайве регулювання в галузі облаштування шляхів

11:39 14.08.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів скасував зайве регулювання у галузі облаштування шляхів. Зокрема, 11 серпня уряд визнав нечинною постанову № 567, ухвалену у 1994 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що втрата чинності постанови № 567 не вплине на розбудову автомобільної інфраструктури, облаштування місць відпочинку та обладнання їх засобами комунікації.

У постанові йшлось про те, що підприємства, незалежно від форм власності та видів діяльності, мали погоджувати влаштування стоянок для автотранспорту із охороною у відповідних органах Укравтодору, Мінтрансу та Державтоінспекції.

Водночас, закони "Про дорожній рух", "Про транспорт", "Про автомобільний транспорт" та "Про автомобільні дороги" не передбачають погодження підприємствами облаштування на дорогах загального користування стоянок автотранспорту, що охороняються, та не передбачають влаштування таких стоянок в цілому.

Крім того, таке погодження неможливе через те, що держоргани Укравтодор та Державтоінспекція були ліквідовані.

На сьогодні на автодорогах України стоянки для автотранспорту, що охороняються - відсутні.

Як додали у Мінекономіки, скасувати зайвий регуляторний документ рекомендували на засіданні Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції 2 березня 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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