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Українська молодь зможе отримати до €200 тисяч на розвиток своїх організацій за програмою Еразмус+
09:27 14.08.2023 |
Українська молодь з жовтня цього року зможе подавати заявки на гранти до 200 тис. євро від програми Еразмус+ на розвиток власних ініціатив.
Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомив заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков під час "Українського молодіжного форуму: відновлення в єдності".
"Нам вдалося переконати Європейську комісію надати можливість українським молодіжним організаціям, і взагалі ініціативам, які зареєстровані в системі для програми Еразмус+, подавати вже з жовтня цього року заявки на проєкти до 200 тис. євро на розвиток цих організацій. Це великий прорив. Повірте, ми рік над цим працювали", - сказав він.
Заступник міністра зауважив, що цього і наступного року проєкти з подолання наслідків війни будуть у пріоритеті для Еразмус+, і закликав молодь долучатися до ініціативи.
Водночас Чесноков зазначив, що міністерство продовжить переконувати європейських партнерів, зокрема Європейську комісію, в тому, що необхідна окрема програма для молодих українців, які виїхали в ЄС, спрямована на підтримку їхнього зв'язку з молоддю, що залишилася в Україні.
"Ми кажемо нашим колегам, що підтримання зв'язку наших молодих людей в Україні та ЄС є частиною психологічного добробуту молоді. Ті, хто виїхав за кордон, не повинні втрачати зв'язок зі своєю країною. Тож мають бути спеціальні програми для них", - зазначив заступник міністра.
Як повідомлялося, Український молодіжний форум організований Радою з молодіжних питань при Президентові України спільно з Міністерством молоді та спорту України та 14-ма міжнародними партнерами. Він присвячений молоді в дуже широкому сенсі та має на меті об'єднати українську молодь задля спільної мети - відбудови та розвитку молодіжного сектору нашої країни.
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