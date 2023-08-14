Україна почала реєстрацію суден для проходження коридорами у Чорному морі

Україна розпочала процес реєстрації торговельних суден, які зголосилися використовувати тимчасові коридори для перетину Чорного моря. Про це повідомив під час телемарафону Дмитро Плетенчук, офіційний представник Військово-морських сил Збройних Сил України.

Він підкреслив, що власникам суден і капітанам було повідомлено про ризик з боку російського флоту та загрозу мінної небезпеки у Чорному морі. Процес реєстрації та перетину буде проводитися під суворим наглядом Збройних Сил України, з метою гарантування безпеки.

Деталі щодо кількості суден, які вже зареєструвалися, поки залишаються конфіденційними. Плетенчук зазначив, що "всі подробиці щодо цього заходу наразі не можуть бути розкриті".

Наразі Україна ще не визначила тривалість функціонування цих тимчасових коридорів у Чорному морі. Ситуація в регіоні зумовлює незвичайні обставини, і терміни дії коридорів поки залишаються відкритими.

За словами Плетенчука, ці тимчасові коридори покликані допомогти подолати міжнародну гуманітарну кризу та дозволити компаніям вивести судна, які були "захоплені у гуманітарному полоні" через російську агресію.