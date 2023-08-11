Україна експортує титанову сировину до США - Фонд держмайна

Всі поставки АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» титанової сировини на експорт з початку повномасштабного вторгнення йдуть кінцевим споживачам у Сполучених Штатах Америки і використовуються лише на хімічну переробку, а не у ВПК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Запобіжників потрапляння сировини державної компанії, яка на відміну від приватних має безліч регуляцій, на ринок країни-агресора як у вигляді сировини (ільменітового концентрату), так і у вигляді вже переробленої продукції декілька", - йдеться в повідомленні.

У ФДМУ зазначають, що вони наступні: внутрішній трирівневий аудит умов контракту та контрагента, який робить сама ОГХК, перевірка умов контракту та контрагента Фондом держмайна, отримання дозволу на експорт ільменітового концентрату від Держекспортконтролю, особистий контроль доставки у місці доставки уповноваженими особами, всі контракти містять обовʼязок не постачати, не перепродавати сировину та встановлені жорсткі санкції за порушення цих умов, тощо.

"Щоб отримати ОГХК згоду на укладення та виконання певного контракту, не повірите, скільки треба проходити процедур. Тому припускати, що Фонд, інші державні інституції, заплющують очі та не дивляться, куди їде продукція, ким використовується - це інфантильний рівень", - зазначив заступник голови ФДМУ Олександр Федоришин.

Як повідомляв Укрінформ, у Фонді держмайна заперечили причетність ОГХК до постачання титану в Росію. 7 серпня одне з українських ЗМІ розповсюдило інформацію про те, що «Україна під час війни продає Росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет», в якому звинувачує державну «Обʼєднану гірничо-хімічну компанію» в постачанні сировини до країни-агресора.