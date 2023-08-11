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«Податок на Google» приніс держбюджету майже 4 млрд грн з початку року – Гетманцев
14:42 11.08.2023 |
За шість місяців 2023 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету близько 3,8 млрд грн "податку на Google", який сплачують українські користувачі платних послуг у мережі інтернет. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"Загалом за результатами декларування за другий квартал 2023 року особами-нерезидентами-платниками податку задекларовано 13 млн євро та $39,4 млн або 1,9 млрд грн, що на рівні першого кварталу 2023 року", - зазначив він.
За його даними, станом на 1 серпня зареєстровано 94 платники податку.
Найбільші суми за результатами другого кварталу були сплачені такими компаніями: Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GMBH, Fenix International Limited.
"Знаю, всіх цікавить, скільки у 2023 році податку на Google сплатив Onlyfans? $928,2 тис." - додав Гетманцев.
Також у 2023 році платники-нерезиденти сплатили 5,75 млрд грн податку на додану вартість.
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