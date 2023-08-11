Фінансові новини
- |
- 11.08.23
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вже три державні заводи почали виробництво FPV-дронів, – Мінстратегпром
14:38 11.08.2023 |
Вже три вітчизняні державні заводи розпочали виробництво FPV-дронів.
Про це радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник розповів під час конференції iForum, повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.
Водночас він не навів подробиць з міркувань безпеки.
"Зараз там навчають персонал та працюють над налагодженням закупівлі комплектуючих. Не можу розкривати деталей з міркувань безпеки", - сказав Олійник.
Він додав, що Мінстратегпром докладає зусиль для масштабування та розвитку ринку виробництва українських БПЛА. Для цього шукають шляхи партнерства державних та приватних виробників, локалізують виробництво комплектуючих в Україні та співпрацюють з міжнародними інвесторами, фондами та виробниками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Шольц хоче модифікувати ракети Taurus, щоб українські війська не могли завдавати ударів по території Росії
|Зеленський оголосив про звільнення всіх обласних воєнкомів
|Байден попросив у Конгресу додаткові кошти на допомогу Україні
|Як Нафтогаз та Офіс президента не поділили спадок Медведчука
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|100 000 гектарів: Кабмін передав Фонду держмайна землі Академії аграрних наук
|Нафта перейшла до зростання і завершує в плюсі черговий тиждень, Brent близько $86,85 за барель
|«Податок на Google» приніс держбюджету майже 4 млрд грн з початку року – Гетманцев
|Вже три державні заводи почали виробництво FPV-дронів, – Мінстратегпром
|USAID АГРО надасть гранти до 57 млн грн для проєктів вітамінізації українського борошна
|В Україні вже зібрали майже 23 мільйона тонн зерна нового врожаю
Бізнес
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом
|Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю
|Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora
|Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023
|BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою