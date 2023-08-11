Вже три державні заводи почали виробництво FPV-дронів, – Мінстратегпром

Вже три вітчизняні державні заводи розпочали виробництво FPV-дронів.

Про це радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник розповів під час конференції iForum, повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

Водночас він не навів подробиць з міркувань безпеки.

"Зараз там навчають персонал та працюють над налагодженням закупівлі комплектуючих. Не можу розкривати деталей з міркувань безпеки", - сказав Олійник.

Він додав, що Мінстратегпром докладає зусиль для масштабування та розвитку ринку виробництва українських БПЛА. Для цього шукають шляхи партнерства державних та приватних виробників, локалізують виробництво комплектуючих в Україні та співпрацюють з міжнародними інвесторами, фондами та виробниками.