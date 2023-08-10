Рахункова палата України проведе два аудита в рамках співробітництва з США

Рахункова палата проведе 2 аудита в рамках співробітництва з USAID та Рахунковою палатою США, повідомив в інтерв'ю "Главкому" заступник голови Рахункової палати, який тимчасово виконує повноваження голови, Андрій Майснер.

Агентство США з міжнародного розвитку USAID разом із Government Accountability Office (Рахунковою палатою США) запустили новий проєкт співпраці з Рахунковою палатою України. У його рамках найближчим часом Рахункова палата має намір провести два великих аудити.

"Вся міжнародна фінансова допомога, яка потрапляє в Україну, не може бути використана на підтримку нашого оборонного сектора. І цієї умови Україна чітко дотримується. Тому перший аудит - стосується прямої бюджетної підтримки уряду США для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни. Приблизна сума підтримки американської допомоги становить $1 млрд. Перевірками буде охоплено період з 24 лютого 2022 року. Зокрема, перевірятимуться кошти американських платників податків, що надійшли до нас безповоротно та витрачені на оплату житлових субсидій в Україні, зарплати освітян, реалізацію програми "Єпідтримка" (одноразові виплати по 6,5 тис. грн під час війни). За допомогою цього аудиту Рахункова палата України дослідить та зможе надати ґрунтовні висновки та рекомендації, на які очікує зокрема і Конгрес США", - сказав він. .

За його словами, другий аудит - фінансова підтримка США системи охорони здоров'я України під час війни. Тобто, це донорські кошти, які зайшли на реалізацію програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Сума видатків - понад $1,7 млрд.

"Американські конгресмени очікують результатів цих двох аудитів. Їм важливо знати і бачити ефективність використання наданої допомоги Україні. Наразі 25 аудиторів Рахункової палати, котрі будуть задіяні у цих аудитах, пройшли підготовку у Кракові спільно з американськими аудиторами", - повідомив Майнер. .

За його словами, міжнародних донорів цікавить не стільки фіксація порушень і нецільове використання допомоги (хоча це також важливо), скільки швидке врегулювання виявлених проблем і нівелювання ідентифікованих аудитами ризиків. Тобто, іноземні партнери слідкуватимуть, наскільки оперативно уряд та підпорядковані йому міністерства та відомства, які є розпорядниками коштів, реагуватимуть на усунення проблем, виявлених Рахунковою палатою. В цьому питанні має бути повна державницька синергія, відзначив Андрій Майснер.