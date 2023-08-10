Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 3,2% цьогоріч

Міністерство економіки окреслило перспективи та фактори зростання економіки у цьому та наступному роках, враховуючи підрив Каховської ГЕС та вихід Росії із "зернової угоди".

Про це Укрінформу повідомили у пресцентрі Мінекономіки.

"Зараз спостерігаємо відновлення економічного зростання після значних втрат. Економіка продовжує успішно пристосовуватися до поточних викликів війни. Очікуємо на збереження такої тенденції й надалі", - прокоментували у міністерстві. Там нагадали, що вітчизняна економіка демонструвала стійку тенденцію до зростання ще із початку року. Тоді в Мінекономіки прогнозували цьогорічне зростання ВВП на 3,2%. Однак через підрив росіянами Каховської греблі аналітики погіршили прогноз до 2,8%.

Та, як виявилося, вони поспішили. Попри вихід Росії із "зернової угоди" та атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси і Дунаю, згідно з оновленими розрахунками Міністерства економіки, зростання внутрішнього валового продукту цьогоріч становитиме приблизно 3,2%, як і прогнозувалося на початку року.

"Так, за підсумками 1-го півріччя зростання ВВП оцінюється на рівні 2,7%. А до кінця року очікуємо виходу на траєкторію зростання на рівні 3,2% - показника, що свого часу ліг в основу бюджетних розрахунків на 2023 рік. Але, дивлячись на швидкість та ефективність пристосування бізнесу і населення до нових умов господарювання в умовах постійних викликів та на інші сприятливі умови, допускаємо зростання ВВП і на вищому рівні. Проте війна триває, тому ризики залишаються високими", - коментує пресцентр Мінекономіки.

Згідно з даними міністерства, у 2024 році очікується прискорене зростання ВВП - наразі, як варіант, в межах бюджетного процесу-2024, розглядається прогноз зростання ВВП на рівні близько 5%. Це станеться за умови завершення війни до середини року, поступового повернення мігрантів додому, відновлення роботи портів після визволення та розмінування і старту відновлення під впливом реалізації заходів уряду, активного реформування та відбудови України завдяки допомозі країн-партнерів і міжнародних організацій, а також притоку інвестицій на фоні ефективності впровадження реформ.

При цьому відновлення економіки країни відбуватиметься в умовах макроекономічної стійкості та згасання безпекових ризиків у тісній співпраці з міжнародними партнерами, зокрема з країнами ЄС, G7, НАТО.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, падіння ВВП у 2022 році становило 29,2%.