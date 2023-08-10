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Кабмін спрямував 4,7 млрд грн на реалізацію 133 проєктів відновлення та закупівлю спецтехніки - Мінвідновлення

13:24 10.08.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України спрямував 4,7 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію 133 регіональних проєктів відновлення та закупівлю спецтехніки, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Згідно з повідомленням, проєкти були відібрані Міжвідомчою робочою групою в липні. До переліку увійшли проєкти відновлення пошкоджених або зруйнованих житлових будинків, переважно багатоквартирних, обладнання укриттів, будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення, необхідних через підрив агресором Каховської ГЕС, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Кошти також буде спрямовано на закупівлю екскаваторів, сміттєвозів, автобашт, самоскидів, автокранів для проєктів у Донецькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

За даними Мінвідновлення, на реалізацію проєктів відновлення з Фонду ліквідації сумарно спрямовано 11,3 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів затвердив виділення з Фонду ліквідації 6,6 млрд грн на реалізацію 157 проєктів у восьми областях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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