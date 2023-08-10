Фінансові новини
- |
- 10.08.23
- |
- 16:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін спрямував 4,7 млрд грн на реалізацію 133 проєктів відновлення та закупівлю спецтехніки - Мінвідновлення
13:24 10.08.2023 |
Кабінет Міністрів України спрямував 4,7 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію 133 регіональних проєктів відновлення та закупівлю спецтехніки, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).
Згідно з повідомленням, проєкти були відібрані Міжвідомчою робочою групою в липні. До переліку увійшли проєкти відновлення пошкоджених або зруйнованих житлових будинків, переважно багатоквартирних, обладнання укриттів, будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення, необхідних через підрив агресором Каховської ГЕС, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
Кошти також буде спрямовано на закупівлю екскаваторів, сміттєвозів, автобашт, самоскидів, автокранів для проєктів у Донецькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.
За даними Мінвідновлення, на реалізацію проєктів відновлення з Фонду ліквідації сумарно спрямовано 11,3 млрд грн.
Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів затвердив виділення з Фонду ліквідації 6,6 млрд грн на реалізацію 157 проєктів у восьми областях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Україна втратить усе»: як Київ має реагувати на погрози президента Сербії
|Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
|Торгівля державною землею: Нардеп від «Слуги народу» Гунько отримав підозру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Укргідроенерго» не має можливостей для накопичення достатніх обсягів води до зими
|Рахункова палата України проведе два аудита в рамках співробітництва з США
|Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 3,2% цьогоріч
|Нафта перейшла до зниження, Brent торгується на рівні $87,2 за барель
|Мінагрополітики підвищило прогноз урожаю зернових та олійних до 76,7 млн тонн
|ВР удосконалить систему притягнення до відповідальності чиновників за порушення порядку подання декларацій
Бізнес
|Neuralink Ілона Маска залучила $280 млн на розробку мозкових імплантів
|Норвегія щодня стягуватиме з Meta $100 тисяч через збір даних користувачів
|Bing Chat — ШІ-інструмент від Microsoft стає доступним у мобільних браузерах
|Світовий продаж чипів у II кв.-2023 впав на 17,3% р/р - галузева асоціація
|Skoda представила оновлені Scala та Kamiq
|Учені обійшли захист чат-ботів ChatGPT та Bard і змусили їх генерувати шкідливий контент
|Японський супермаркет використовує камери зі штучним інтелектом, щоб запропонувати покупцям більше товарів