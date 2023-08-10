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АНАЛІТИКА

У липні українці придбали майже тисячу легкових авто, ввезених з Китаю

10:51 10.08.2023 |

Економіка

 

У липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю. Із цієї кількості 616 авто - нових, 308 - вживаних.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цьому абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 83%.

Зазначається, що найпопулярнішими моделями легковиків китайського походження, які у липні пройшли свою першу реєстрацію в Україні, були Volkswagen ID.4 (326 од), Volkswagen ID.6 (70 од.) та DongFeng\Honda M-NV (64 од.).

Також у топ-5 Toyota BZ4X - 52 од. та Honda E - 50 од.
За матеріалами: Економічна правда
 

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