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Підрив Каховської ГЕС збільшить дефіцит торгівлі товарами на $0,4 мільярда - НБУ
23:35 09.08.2023 |
Наслідки підриву Каховської ГЕС призведуть до збільшення дефіциту торгівлі товарами за підсумками року на $0,4 мільярда.
Про це НБУ повідомляє у Телеграмі, передає Укрінформ.
Як йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за липень, підрив Росією Каховської ГЕС матиме низку економічних наслідків, серед яких зазначені: шкода для сільського господарства, зростання виробничих та логістичних витрат, скорочення виробництва окремими підприємствами харчової промисловості.
«У 2023 році вони спричинять до 0.2 в.п. від'ємного внеску у зростання реального ВВП, додадуть до 0,3 в.п. у споживчу інфляцію, збільшать дефіцит торгівлі товарами на $0,4 мільярда», - зауважують у НБУ.
У Нацбанку наголошують, що втрати на потенційному ВВП позначатимуться упродовж тривалого часу. У середньостроковій перспективі втрати відчуватимуться передусім через вплив на врожаї. Водночас екологічна катастрофа може посилити міграційні процеси.
Крім економічних в Нацбанку проаналізували також екологічні наслідки теракту, які охоплюють затоплення та осушення територій, зниження рівня ґрунтових вод і в басейнах сусідніх річок, руйнування екосистеми, епідеміологічні ризики, зміну клімату, забруднення узбережжя Чорного моря й прилеглих територій, загибель рослин та тварин.
За урядовими оцінками вартість відновлення комплексу гідроспоруд та меліоративних систем становить близько $1,5 мільярда за кожним напрямом.
Як повідомлялося, на виплати одноразової грошової допомоги мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, котрі втратили врожай внаслідок підриву Каховської ГЕС, спрямують ₴271,5 мільйона.
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