Підрив Каховської ГЕС збільшить дефіцит торгівлі товарами на $0,4 мільярда - НБУ

Наслідки підриву Каховської ГЕС призведуть до збільшення дефіциту торгівлі товарами за підсумками року на $0,4 мільярда.

Про це НБУ повідомляє у Телеграмі, передає Укрінформ.

Як йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за липень, підрив Росією Каховської ГЕС матиме низку економічних наслідків, серед яких зазначені: шкода для сільського господарства, зростання виробничих та логістичних витрат, скорочення виробництва окремими підприємствами харчової промисловості.

«У 2023 році вони спричинять до 0.2 в.п. від'ємного внеску у зростання реального ВВП, додадуть до 0,3 в.п. у споживчу інфляцію, збільшать дефіцит торгівлі товарами на $0,4 мільярда», - зауважують у НБУ.

У Нацбанку наголошують, що втрати на потенційному ВВП позначатимуться упродовж тривалого часу. У середньостроковій перспективі втрати відчуватимуться передусім через вплив на врожаї. Водночас екологічна катастрофа може посилити міграційні процеси.

Крім економічних в Нацбанку проаналізували також екологічні наслідки теракту, які охоплюють затоплення та осушення територій, зниження рівня ґрунтових вод і в басейнах сусідніх річок, руйнування екосистеми, епідеміологічні ризики, зміну клімату, забруднення узбережжя Чорного моря й прилеглих територій, загибель рослин та тварин.

За урядовими оцінками вартість відновлення комплексу гідроспоруд та меліоративних систем становить близько $1,5 мільярда за кожним напрямом.

Як повідомлялося, на виплати одноразової грошової допомоги мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, котрі втратили врожай внаслідок підриву Каховської ГЕС, спрямують ₴271,5 мільйона.