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Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні – Держстат
16:36 09.08.2023 |
Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.
Водночас у липні-2022 було зафіксовано інфляція 0,7%, тому у річному вимірі за підсумками липня-2023 вона знизилася до 11,3% з 12,8% за підсумками червня, 15,3% за підсумками травня та 17 ,9% - за підсумками квітня.
Держстат у липні також зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні та інфляції 0,3% у травні та 0,5% у квітні.
З урахуванням того, що у липні-2022 базова інфляція становила 1,2%, у річному вимірі за підсумками липня-2023 вона також знизилася до 12,3% з 13,7% за підсумками червня, 15,6% – за підсумками травня та 16,9% – за підсумками квітня.
З початку року інфляція у країні становила 4,0%, базова – 3,2%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,9%. Найбільше (на 18,2%) подешевшали овочі. На 7,6-0,4% знизилися ціни на яйця, продукти переробки зернових, рис, фрукти, сало, олію, кисломолочну продукцію. На 1,4–0,5% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, цукор, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,5%; алкогольні напої – на 0,6%.
Ціни на транспорт зросли на 2,7% переважно через підвищення цін на пальне та олії на 7,3%.
У сфері зв'язку ціни зросли на 0,3%, що пов'язане із подорожчанням поштових послуг на 5,8%.
Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%.
Минулого року інфляція зросла до 26,6% із 10% у 2021 році, а базова інфляція – до 22,6% із 7,9%.
Споживчі ціни у липні 2023р., %
|липень 2023 до червня 2023
|липень 2023 до грудня 2022
|липень 2023 до липня 2022
|січень-липень 2023 до січня-липня 2022
|Індекс споживчих цін
|-0.6
|4.0
|11.3
|18.2
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|-1.9
|4.6
|13.3
|22.9
|Продукти харчування
|-2.1
|4.4
|12.8
|22.5
|Хліб та хлібопродукти
|-0.1
|-1.2
|0.9
|13.4
|Хліб
|0.3
|4.0
|9.7
|15.0
|Макаронні вироби
|-0.2
|1.0
|4.5
|13.8
|М'ясо та м'ясопродукти
|1.4
|10.7
|22.3
|22.7
|Риба та рибопродукти
|0.7
|3.9
|17.9
|29.7
|Молоко
|0.2
|1.7
|10.6
|13.8
|Сир та м'який сир
|0.3
|2.6
|13.0
|17.3
|Яйця
|-7.6
|-36.3
|56.4
|87.0
|Вершкове масло
|0.3
|2.2
|12.7
|18.4
|Олія соняшникова
|-0.8
|-6.5
|-6.3
|3.4
|Фрукти
|-1.3
|10.1
|25.1
|37.1
|Овочі
|-18.2
|24.4
|2.6
|26.1
|Цукор
|1.2
|1.0
|10.1
|20.8
|Безалкогольні напої
|0.5
|5.7
|19.4
|28.1
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1.0
|7.1
|12.5
|17.6
|Одяг та взуття
|-4.8
|-5.7
|-0.9
|2.3
|Одяг
|-4.6
|-6.3
|-2.2
|0.5
|Взуття
|-5.1
|-5.2
|0.1
|4.1
|Житло, вода, електроенергія, газ та ін.
|0.1
|12.1
|14.7
|7.5
|Утримання та ремонт житла
|0.0
|2.5
|10.6
|19.0
|Водопостачання
|0.0
|0.8
|0.8
|0.9
|Прибирання сміття
|0.0
|3.8
|14.3
|15.9
|Каналізація
|0.0
|0.7
|0.7
|0.7
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.3
|2.7
|2.7
|2.1
|Електроенергія
|0.0
|69.7
|69.7
|19.9
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|-0.2
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|-0.2
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0.0
|2.0
|12.7
|20.7
|Охорона здоров'я
|0.4
|5.2
|13.7
|15.4
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.2
|4.0
|12.5
|14.7
|Амбулаторні послуги
|0.7
|7.8
|17.5
|18.7
|Транспорт
|2.7
|-2.6
|1.9
|17.9
|Пальне та олії
|7.3
|-9.9
|-10.6
|12.2
|Транспортні послуги
|0.1
|2.1
|3.9
|17.0
|Пасажирський залізничний транспорт
|0.2
|10.7
|2.8
|4.8
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.1
|1.5
|4.1
|18.1
|Зв'язок
|0.3
|2.5
|7.4
|11.0
|Відпочинок та культура
|-0.5
|0.1
|7.3
|12.3
|Освіта
|0.4
|2.2
|9.9
|9.6
|Ресторани та готелі
|1.1
|8.4
|18.5
|21.0
|Різні товари та послуги
|0.8
|2.8
|15.7
|17.9
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.
Дані: Держстат
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