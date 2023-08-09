Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні – Держстат

Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Водночас у липні-2022 було зафіксовано інфляція 0,7%, тому у річному вимірі за підсумками липня-2023 вона знизилася до 11,3% з 12,8% за підсумками червня, 15,3% за підсумками травня та 17 ,9% - за підсумками квітня.

Держстат у липні також зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні та інфляції 0,3% у травні та 0,5% у квітні.

З урахуванням того, що у липні-2022 базова інфляція становила 1,2%, у річному вимірі за підсумками липня-2023 вона також знизилася до 12,3% з 13,7% за підсумками червня, 15,6% – за підсумками травня та 16,9% – за підсумками квітня.

З початку року інфляція у країні становила 4,0%, базова – 3,2%, уточнив Держстат.

На споживчому ринку у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,9%. Найбільше (на 18,2%) подешевшали овочі. На 7,6-0,4% знизилися ціни на яйця, продукти переробки зернових, рис, фрукти, сало, олію, кисломолочну продукцію. На 1,4–0,5% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, цукор, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,5%; алкогольні напої – на 0,6%.

Ціни на транспорт зросли на 2,7% переважно через підвищення цін на пальне та олії на 7,3%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 0,3%, що пов'язане із подорожчанням поштових послуг на 5,8%.

Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%.

Минулого року інфляція зросла до 26,6% із 10% у 2021 році, а базова інфляція – до 22,6% із 7,9%.

Споживчі ціни у липні 2023р., %

липень 2023 до червня 2023 липень 2023 до грудня 2022 липень 2023 до липня 2022 січень-липень 2023 до січня-липня 2022 Індекс споживчих цін -0.6 4.0 11.3 18.2 Продукти харчування та безалкогольні напої -1.9 4.6 13.3 22.9 Продукти харчування -2.1 4.4 12.8 22.5 Хліб та хлібопродукти -0.1 -1.2 0.9 13.4 Хліб 0.3 4.0 9.7 15.0 Макаронні вироби -0.2 1.0 4.5 13.8 М'ясо та м'ясопродукти 1.4 10.7 22.3 22.7 Риба та рибопродукти 0.7 3.9 17.9 29.7 Молоко 0.2 1.7 10.6 13.8 Сир та м'який сир 0.3 2.6 13.0 17.3 Яйця -7.6 -36.3 56.4 87.0 Вершкове масло 0.3 2.2 12.7 18.4 Олія соняшникова -0.8 -6.5 -6.3 3.4 Фрукти -1.3 10.1 25.1 37.1 Овочі -18.2 24.4 2.6 26.1 Цукор 1.2 1.0 10.1 20.8 Безалкогольні напої 0.5 5.7 19.4 28.1 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1.0 7.1 12.5 17.6 Одяг та взуття -4.8 -5.7 -0.9 2.3 Одяг -4.6 -6.3 -2.2 0.5 Взуття -5.1 -5.2 0.1 4.1 Житло, вода, електроенергія, газ та ін. 0.1 12.1 14.7 7.5 Утримання та ремонт житла 0.0 2.5 10.6 19.0 Водопостачання 0.0 0.8 0.8 0.9 Прибирання сміття 0.0 3.8 14.3 15.9 Каналізація 0.0 0.7 0.7 0.7 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.3 2.7 2.7 2.1 Електроенергія 0.0 69.7 69.7 19.9 Природний газ 0.0 0.0 0.0 -0.2 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 -0.2 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0.0 2.0 12.7 20.7 Охорона здоров'я 0.4 5.2 13.7 15.4 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.2 4.0 12.5 14.7 Амбулаторні послуги 0.7 7.8 17.5 18.7 Транспорт 2.7 -2.6 1.9 17.9 Пальне та олії 7.3 -9.9 -10.6 12.2 Транспортні послуги 0.1 2.1 3.9 17.0 Пасажирський залізничний транспорт 0.2 10.7 2.8 4.8 Пасажирський автодорожній транспорт 0.1 1.5 4.1 18.1 Зв'язок 0.3 2.5 7.4 11.0 Відпочинок та культура -0.5 0.1 7.3 12.3 Освіта 0.4 2.2 9.9 9.6 Ресторани та готелі 1.1 8.4 18.5 21.0 Різні товари та послуги 0.8 2.8 15.7 17.9

Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.

Дані: Держстат