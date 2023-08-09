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Україна в січні-липні наростила експорт чавуну на 16,6%
15:50 09.08.2023 |
Україна в січні-липні поточного року збільшила експорт передільного чавуну в натуральному вираженні на 16,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 906,423 тис. тонн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), за визначений період експорт чавуну в грошовому вираженні становив $346,880 млн (зниження на 18,1%).
При цьому експорт здійснювався переважно до Польщі (63,56% поставок у грошовому вираженні), Іспанії (19,87%) і Чехії (7,24%).
За сім місяців 2023 року Україна імпортувала 37 тонн чавуну на $52 тис. з Німеччини (61,54%) і Бразилії (38,46%), водночас у червні та липні ввезення чавуну не здійснювалося.
Як повідомлялося, Україна 2022 року знизила експорт передільного чавуну в натуральному вираженні на 59% порівняно з попереднім роком - до 1 млн 325,275 тис. тонн, у грошовому вираженні на 61,1% - до $638,774 млн.
У 2022 році Україна імпортувала 40 тонн чавуну на $23 тис., тоді як у 2021 році - 185 тонн чавуну на $226 тис.
Експорт здійснювався переважно до США (38,47% поставок у грошовому вираженні), Польщі (32,91%) і Туреччини (8,12%), імпорт - із Німеччини (100%).
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