Україна за 7 міс. наростила імпорт міді майже вдвічі, експорт знизила на чверть

Українські підприємства в січні-липні поточного року збільшили імпорт міді та мідних виробів у вартісному вираженні на 95,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $67,313 млн.

Згідно з митною статистикою, оприлюдненою Державною митною службою України, експорт міді та мідних виробів за окреслений період скоротився на 26,4% - до $43,924 млн.

У липні імпортовано міді на $11,024 млн, експортовано - на $4,491 млн.

Крім того, Україна за сім місяців 2023 року знизила імпорт нікелю та виробів на 77,3% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $8,439 млн (у липні - $732 тис.), алюмінію та виробів із нього наростила на 19,6%, до $205,375 млн ($37,141 млн).

Водночас знизила ввезення свинцю та виробів з нього на 66% - до $713 тис. ($130 тис.), імпорт олова та виробів з нього на 35,8%, до $1,425 млн ($295 тис.), але наростила цинку і цинкових виробів на 4,1%, до $24,638 млн ($4,010 млн).

Експорт алюмінію і виробів з нього в січні-липні поточного року знизився на 4,4% порівняно зі зіставним періодом роком раніше - до $55,136 млн (у липні - $7,105 млн), свинцю та виробів з нього знизився на 5,9% - до $8,989 млн ($1,184 млн), нікелю та виробів становив $126 тис. ($1 тис.), тоді як за 7 міс-2022 він був $1,266 млн.

Цинку за кордон поставлено за сім місяців на $86 тис. (у липні - $14 тис.) проти $1,302 млн у січні-липні-2022. Експорт олова та виробів становив $53 тис. (у липні $1 тис.) проти $392 тис., якщо порівняти з аналогічним звітним періодом минулого року.

Як повідомлялося, українські підприємства у 2022 році знизили імпорт міді та мідних виробів у вартісному вираженні на 64,3% порівняно з попереднім роком - до $65,370 млн, а їхній експорт зменшився на 56,3% - до $90,245 млн.

Також Україна 2022 року скоротила імпорт нікелю та виробів із нього на 49,9% порівняно з 2021 роком - до $59,754 млн, алюмінію та виробів із нього - на 33,4%, до $340,398 млн. Водночас знизила ввезення свинцю та виробів із нього на 66,6% - до $2,839 млн.

Імпорт олова та виробів з нього впав на 33,5% - до $3,312 млн, а також скоротилося ввезення цинку і цинкових виробів - на 58,7%, до $38,690 млн.