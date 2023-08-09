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Міністр фінансів Марченко розповів, хто має негласний контроль над українською митницею
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "негласний контроль над митницею здійснюють правоохоронні органи".
Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
На питання, які саме правоохоронні органи контролюють митницю, міністр відповів "усі", просто "одні меншою мірою, інші більшою мірою".
"Найбільший вплив на митницю мають представники правоохоронних органів, я не буду їх називати. Можете перелічити всі, от ви можете перелічити всі правоохоронні органи України - всі вони мають безпосереднє відношення до митниці", - заявив Марченко.
На запитання, чи має вплив на митницю заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який курує роботу правоохоронних органів, Марченко відповів, що він не може сказати, якою є роль Татарова.
"Я не можу сказати, яка роль Татарова в цих процесах. Тому що я не можу ідентифікувати. Я не спілкуюся безпосередньо з паном Татаровим. Можливо, по якихось питаннях у нас є спілкування. Але конкретно по цих питаннях я з ним не спілкуюся", - зазначив урядовець.
Згідно з положеннями Кабміну, Державна митна служба, як і Державна податкова служба координуються Кабінетом міністрів через міністра фінансів.
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