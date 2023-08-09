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АНАЛІТИКА

Продажі гібридних авто в липні зросли до максимуму за півтора року

11:58 09.08.2023 |

Економіка

 

У липні 2023 року український автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто.

Як повідомляє "Укравтопром", це рекордний показник за останні 19 місяців.

Зазначається, що частка нових авто з цієї кількості становила 62%. Загалом на липневому ринку нових легковиків "гібриди" охопили 18% продажів.

Лідерами ринку гібридів минулого місяця стали Toyota Rav-4 (266 штук), Nissan Qashqai (92) та Mercedes-Benz GLE (60).

Водночас у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість тримає у Ford Fusion US (71 штука). Також у лідерській трійці FORD C-Max (46) та Toyota Prius (42).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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