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Кабмін продовжив до 31 жовтня термін приймання заяв на виплату допомоги постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині
10:27 09.08.2023 |
Кабінет Міністрів України подовжив термін приймання заяв на виплату грошової допомоги постраждалим від підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях до 31 жовтня 2023 року.
"Йдеться про виплату матеріальної допомоги в розмірі 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали постраждалі мешканці Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн грн, зокрема, грошову допомогу виплачено 9427 мешканцям Херсонщини та 944 - Миколаївщини.
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