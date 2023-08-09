В Україні анулювали ліцензії трьом підсанкційним компаніям у сфері грального бізнесу





Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) анулювала ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор трьом підсанкційним компаніям у сфері грального бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

«На першому правомочному засіданні після відновлення роботи комісії, з метою забезпечення реалізації державної санкційної політики, КРАІЛ ухвалені рішення про анулювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор зазначеним юридичним особам, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ТОВ «Паріматч» анульовано ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет та на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

ТОВ «Покерматч.Юа» позбавлено ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет, ТОВ «Поінтлото» - ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

Регулятор наголошує, що обмежувальні заходи (санкції) застосовані на виконання рішення РНБО від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного у дію указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський указом №145/2023 ввів у дію рішення РНБО від 10 березня 2023 року про санкції проти фізичних і юридичних осіб, пов'язаних, зокрема, з букмекерським та лотерейним бізнесом.

Більшість фізосіб, проти яких запроваджено санкції - громадяни Росії. Серед підсанкційних юридичних осіб такі компанії, як "Спортлото", "Спортбет", "Бет.Ру", "Бетсіті", "Матчбет", а також ТОВ "Паріматч", Паріматч Фаундейшн, Паріматч Юнайтед Інвестментс Лімітед та інші. Санкції запроваджено на 50 років.

