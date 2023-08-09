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До 4000 євро без бізнес-плану: підприємцям пропонують гранти від ЄС та Німеччини

23:49 08.08.2023 |

Економіка

 

В Україні запустили новий пакет грантів від EU4Business для мікробізнесу за фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини на загальну суму 3 млн євро. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Головна мета грантів - підтримати поновлення підприємницької діяльності на територіях, які найбільше постраждали від бойових дій, а також посилити стійкість мікробізнесу в інших регіонах України під час війни.

Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку до 4000 євро (у гривні) на відновлення діяльності через три уповноважені банки. Кошти можуть бути спрямовані на придбання обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші невідкладні господарські витрати.

Жодних розрахунків та бізнес-планів робити не потрібно. Рейтингова система Фонду розвитку підприємництва автоматично розрахує рейтинг та визначить переможців конкурсів.

Відбір учасників програми проводитиметься за результатами конкурсів для наступних категорій підприємств:

- близько 250 грантів для найбільш постраждалих від війни регіонів: Дніпропетровщина, Донеччина, Запорізька область, Київщина (крім міста Київ), Луганщина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина (прийняття заявок з 8 до 21 серпня 2023 року);

- близько 250 грантів для деокупованих територій Донеччини, Київщини (крім міста Київ), Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини (прийняття заявок з 22 серпня до 4 вересня);

- близько 250 грантів для підприємців з інших регіонів України, крім тимчасово окупованих (прийняття заявок із 5 до 18 вересня 2023 року).

До програми можуть приєднатися мікропідприємства, які:

- мають до дев'яти працівників та річний дохід до 2 млн євро;

- мають позитивну кредитну історію;

- не мають заборгованості перед бюджетом України;

- не отримували міжнародної технічної допомоги з 1 лютого 2022 року.

Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку на порталі Дія, де вказати інформацію про показники діяльності підприємства до війни та за час бойових дій. Також необхідно визначити чіткі напрямки використання засобів мікрогранта, які не можуть змінюватись під час фінансування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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