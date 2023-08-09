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Україна за 7 міс. знизила випуск металопродукції в середньому на 30%
22:45 08.08.2023 |
Українські металургійні підприємства в січні-липні поточного року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 31,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,9 млн тонн.
Згідно з інформацією об'єднання "Укрметалургпром", за сім місяців поточного року виплавка сталі знизилася на 28,8% порівняно з січнем-липнем-2022 - до 3,430 млн тонн.
Виплавка чавуну за цей період скоротилася на 29,9% - до 3,374 млн тонн.
Як повідомлялося, Україна в I півріччі знизила виробництво загального прокату на 41% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 2,375 млн тонн, сталі на 37,7%, до 2,829 млн тонн, чавуну на 37,5% - до 2,836 млн тонн.
Україна 2022 року скоротила виробництво загального прокату на 72% порівняно з попереднім роком - до 5,350 млн тонн, сталі на 70,7% - до 6,263 млн тонн, чавуну на 69,8% - до 6,391 млн тонн.
За 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).
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