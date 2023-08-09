Україна за 7 міс. скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 53,6%, поступово знижуючи відставання

Металургійні підприємства України в січні-липні поточного року скоротили надходження від експорту чорних металів на 53,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $1 млрд 621,038 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у вівторок увечері, на чорні метали за цей період припало 7,44% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 7 міс-2022 - 13,61%.

У липні надходження від експорту чорних металів становили $206,685 млн, тоді як у попередньому місяці - $277,888 млн.

При цьому Україна за сім місяців поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 51,8% - до $718,782 млн. У липні ввезено продукції на $112,462 млн.

Крім того, у січні-липні Україна знизила експорт металовиробів на 11,3% порівняно із сімома місяцями попереднього року - до $561,009 млн. У липні їх експортовано на $59,195 млн.

Водночас імпорт металовиробів за сім місяців року зріс на 23,3% - до $432,906 млн. У липні в Україну поставлено цієї продукції на $73,702 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства країни в I півріччі-2023 скоротили надходження від експорту чорних металів на 56,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $1 млрд 414,354 млн. За 5 міс-2023 відставання становило 60,7%, за 4 міс. -2023 зниження було в 3,2 раза.

Метпідприємства України 2022 року знизили надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком, до $4 млрд 533,088 млн. На чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021 рік. Водночас Україна минулого року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн.

Крім того, у 2022 році Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за рік впав на 42,9% - до $643,162 млн.

