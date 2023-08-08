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Уряд погодив ратифікацію угоди з Молдовою про будівництво мосту через Дністер
16:09 08.08.2023 |
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону щодо ратифікації міжурядової угоди з Молдовою про будівництво мосту через Дністер.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, передає Укрінформ.
«Схвалюємо проєкт закону щодо ратифікації міжурядової угоди з Молдовою про будівництво мосту через Дністер. Це ключовий елемент транспортного коридору Київ - Кишинів», - сказав Шмигаль.
За його словами, українські експортери матимуть зручний шлях до південно-східної Європи.
Раніше парламент Молдови схвалив будівництво мосту через Дністер, який з'єднуватиме молдовське село Косеуць та українське місто Ямпіль.
У 2021 році президенти України та Молдови обговорили питання будівництва нового транскордонного мосту через Дністер. Того ж року Державне агентство автомобільних доріг оголосило про закупівлю робіт з будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць.
Мостовий перехід через Дністер передбачає будівництво двох підходів: 1,6 км з українського та 5 км - з молдовського боку. Штучна споруда має забезпечити з'їзд на українську дорогу Т-02-02 Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань та молдовську М-2.
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